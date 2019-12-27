Названы смартфоны, которые россияне выбрали в качестве подарка на Новый год

Согласно пресс-релизу компаний, траты россиян в интернет-магазинах со 2 по 15 декабря выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из технологичных товаров самыми популярными оказались смартфоны. За первые две недели декабря россияне потратили в интернете 4,4 млрд рублей на покупку 200 тысяч аппаратов. Средняя цена одного устройства при этом составила 22 тысячи рублей.

Если говорить о продажах в штуках, то самыми продаваемыми стали следующие смартфоны:

Redmi 7A;

Samsung Galaxy A50;

Apple iPhone 11 (128GB).

А так выглядит топ по количеству потраченных денег:

Apple iPhone 11 (128GB);

Apple iPhone 11 (64GB);

Apple iPhone XR (64GB).

Второе место рейтинга наиболее популярных технологичных товаров заняли ноутбуки. Среди них самыми продаваемыми в штуках оказались Lenovo IdeaPad S145-15IWL, Lenovo IdeaPad S145-15AST и Apple MacBook Air MQD32. На третьем месте рейтинга расположились гарнитуры.