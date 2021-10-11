Названы смертельно опасные для собак растения и деревья в парках

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Названы смертельно опасные для собак растения и деревья в паркахНеобходимо следить, чтобы животные случайно не съели их плоды или листья
Британское издание Express поделилось подборкой ядовитых для собак растений от эксперта по садоводству Калума Мэддока.
Всего наиболее опасных для домашних животных осенних растений пять, отмечает Express со ссылкой на сайт Homedit.com. Калум Мэддок предупредил, что их необходимо обходить стороной во время прогулки с собакой.
- Жёлуди и каштаны. В больших количествах они крайне опасны для собак. В них содержится яд эскулин. При отравлении уже через 1-6 часов собака ощущает вялость, теряет аппетит, её может начать рвать. Самыми вредными считаются незрелые плоды.
- Гортензии. Эти цветы токсичны не только для собак, но и для кошек. Они содержат цианид и могут вызвать при попадании в организм животного рвоту, проблемы с желудком, кишечную непроходимость.
- Тисовые деревья. Их семена и иголки очень опасны для домашних животных. Даже при проглатывании в небольших количествах они вызывают рвоту, тошноту, диарею. В худшем случае возможен летальный исход.
- Конские каштаны. Кора, цветы и листья этих деревьев могут привести к смерти при употреблении в пищу. Поэтому нужно внимательно следить за поведением собаки около них. Среди симптомов отравления конским каштаном - расстройство ЖКТ, дезориентация.
- Крокусы. Эти красивые цветы могут вызвать у собаки диарею, рвоту, расстройство желудка, повышенное слюноотделение.
Также специалист порекомендовал при нахождении на улице с собакой избегать амариллиса, хризантемы, олеандра, амброзии.