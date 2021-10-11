Названы смертельно опасные для собак растения и деревья в парках

Всего наиболее опасных для домашних животных осенних растений пять, отмечает Express со ссылкой на сайт Homedit.com. Калум Мэддок предупредил, что их необходимо обходить стороной во время прогулки с собакой.

Жёлуди и каштаны. В больших количествах они крайне опасны для собак. В них содержится яд эскулин. При отравлении уже через 1-6 часов собака ощущает вялость, теряет аппетит, её может начать рвать. Самыми вредными считаются незрелые плоды.