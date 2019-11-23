Названы снижающие мужественность продукты

В списке оказались алкогольные напитки. Они парадоксальным образом повышают уровень тестостерона у женщин, но снижают его у мужчин. Также на мужское здоровье отрицательно влияет частое употребление хлеба, выпечки и десертов.

К числу потенциально опасных относятся и соевые продукты. Они содержат фитоэстрогены, которые могут влиять на мужской организм так же, как обычные женские эстрогены. Понизить уровень «мужского гормона» могут и молочные продукты.

Тестостерон также снижается у мужчин со старением, при малоподвижном образе жизни, употреблении марихуаны, табака и других наркотиков, диабете и полноте.

Напомним, тестостерон играет важную роль в производстве сперматозоидов, влияет на развитие костной и мышечной ткани, а также на настроение мужчины.