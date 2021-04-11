Названы сочетания процессоров и видеокарт для игр в высоком качестве и разрешении 1080p

Условия тестирования не изменились: проводится в двух режимах — обычном и с разгоном. Как обычно, использовались игры: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.

Автор Overclockers в таблице ниже разместил связки видеокарт и процессоров по результатам тестирования: