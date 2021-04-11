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Наука и технологии
Сегодня в 18:08

Названы сочетания процессоров и видеокарт для игр в высоком качестве и разрешении 1080p

Стоимостью 90 тысяч рублей
Издание Overclockers продолжает составлять рейтинги сочетаний видеокарт и процессоров. На этот раз автор оценивал связки для игрового ПК стоимостью до 90 тысяч рублей. Они подойдут для игр в высоком качестве и разрешении 1080p.

Условия тестирования не изменились: проводится в двух режимах — обычном и с разгоном. Как обычно, использовались игры: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.

Автор Overclockers в таблице ниже разместил связки видеокарт и процессоров по результатам тестирования:

Overclockers

В лидерах по производительности находятся четыре связки: Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super, Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2070 Super.

Что касается привлекательности связок для покупки, то здесь автор рекомендует сочетания Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2070 Super.

Overclockers