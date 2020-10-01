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Названы сомнительные виды ядерного оружия на службе у России

Может быть, стоило потратить деньги на другое
Военный эксперт Максим Климов заявил, что российская программа ядерного оружия «Борей-Булава» стала «гирей на шее Вооружённых сил в очень тяжёлый период их истории», к тому же эффективность данного оружия является сомнительной.

По реальной эффективности «Булавы» и «Бореев» «имеются очень серьёзные вопросы и сомнения», приводит слова эксперта «Лента.ру». В частности, вопросы есть из-за провала в Военно-морском флоте (ВМФ) по части противолодочного и противоминного обеспечения.

По словам эксперта, сейчас в составе ВМФ есть 11 атомных подлодок с баллистическими ракетами, но всего четыре специализированных противоминных аппарата. Из них ни одного нет на Севере и Тихом океане, где развернуты морские стратегические ядерные силы.

«Возникает вопрос: у нас действительно деньги в Минобороны некуда потратить?», — отмечает эксперт. Также он назвал перспективный подводный беспилотный аппарат «Посейдон» распиаренным. Эксперт считает, что с оружием справилась бы даже противолодочная оборона США 1980-х годов.