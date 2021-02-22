Названы способные выжить на Марсе организмы

Учёные разместили споры организмов Aspergillus niger, а также Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis и Buttiauxellasp. внутри контейнера MARSBOx. Этот контейнер перенесли в стратосферу, где образцы подверглись воздействию условий, похожих на марсианские, и ультрафиолетовому излучению. Плесневый гриб Aspergillus niger, или Аспергилл чёрный, выжил. Споры грибка продолжили расти и на Земле после эксперимента.

«Для долгосрочных миссий на Марс с экипажем мы должны знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для здоровья космонавтов. Кроме того, некоторые микробы могут иметь огромное значение для исследования космоса. Они могут помочь нам производить продукты питания и материалы независимо от Земли, что будет иметь решающее значение вдали от дома», — пояснил один из учёных.