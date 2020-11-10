Названы способы избежать взлома личной страницы

Как пишет «Российская газета», самым популярным методом взлома является фишинг. С его помощью мошенники получают пароли доступа к аккаунтам, а затем могут рассылать спам от лица взломанного пользователя или вымогать деньги. Кроме того, злоумышленники могут сразу поменять логин и пароль от ворованной учётной записи.

Эксперты советуют проверять сайты, на которых нужно ввести логин и пароль, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения. Также стоит периодически менять пароли, не пренебрегать двухфакторной аутентификацией и пользоваться антивирусами. Программы, кстати, нужно устанавливать только из официальных источников.

Ещё специалисты не советуют пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или же настроить на устройстве VPN.