Названы способы похудеть без спорта

Советы опубликовали на портале Food.news. Сообщается, что они могут пригодиться тем людям, которые по каким-то причинам не могут заниматься спортом.

Для того, чтобы похудеть, специалисты советуют увеличить в рационе количество белковых продуктов. Например, мяса, птицы, рыбы, а также тофу (продукт из сои), фасоля, гороха, нута, орехов, семена чиа, тыквенных семечек и несолёного арахиса.

Помимо этого диетологи рекомендуют соблюдать «прерывистый» режим питания, то есть такой, при котором есть разрешено лишь в определённое время суток. Вариант режима: съедать в течение восьми часов суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов обходиться без еды.

Можно попробовать и альтернативный вариант: три дня в неделю есть по 25% от суточной нормы калорий, а в остальные дни питаться, как обычно. Правда, без переедания.

Также специалисты настаивают на исключении из рациона сладких и подслащённых напитков. Регулярный сон тоже очень важен.