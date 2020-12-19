Названы способы защиты от слежки по биллингу телефона

Как отметил эксперт, сами по себе данные биллинга не могут дать сторонним лицам многое. Но вкупе с другими средствами слежки могут доставить жертве массу неприятностей.

По словам эксперта, для получения доступа к биллингу мошенники часто используют социальную инженерию или установку специальных приложений на телефон жертвы. Кроме того, данные могут слить сотрудники компании-оператора связи. Информацию могут собирать и некоторые «полуофициальные» приложения.

Сычев рассказал, что пользователям следует соблюдать элементарную осторожность. Не стоит давать всем приложениям доступ ко всем запрашиваемым функциям телефона. Сами же программы нужно скачивать только в официальных магазинах. Также эксперт советует обязательно установить антивирус на всех устройствах