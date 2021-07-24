Названы способы защиты от слежки по фото

«Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке её по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных», — отметил эксперт. Многие онлайн-сервисы, правда, автоматически сжимают и очищают изображения от лишней информации. Но даже сам факт отправки несёт определённые риски. Время и место отправки снимка могут быть видны киберпреступнику.

Эксперт посоветовал вручную очищать раздел «свойства» изображения на компьютере или скачать специальную программу для этого. Кроме того, при использовании фото приложениями на смартфоне стоит отключать отображение геолокации. Не помешает пользоваться и VPN-программами.