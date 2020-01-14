Названы сроки испытаний новейшего российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Об этом говорится в контракте КБ Туполева на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию средств спасения экипажа новейшего «стратега». Кроме того, там сказано, что государственные испытания ПАК ДА состоятся в феврале 2026.

Сообщается, что новый российский стратегический бомбардировщик будет почти невидим для радаров противника. Также ПАК ДА вооружат гиперзвуковыми ракетами, которые смогут поражать стратегически важные объекты противника с расстояния в тысячи километров.

По контракту, планируется выпустить три лётных образца бомбардировщика. Что касается экипажа, то он будет состоять из четырёх человек. Для ПАК ДА построят 12 катапультных кресел, на что придётся потратить 500 млн рублей.