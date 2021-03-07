Наука и технологии
Сегодня в 11:52
Названы сроки начала продаж жёстких дисков на 100 ТБ
Ещё не скоро
Компания Seagate заявила, что намерена начать продажи жёстких дисков на 100 ТБ к 2030 году. Чуть раньше — в 2026 году — на рынке появятся 50-ТБ накопители. А вот после 2030 года можно ждать уже диски на 120 ТБ.
Сейчас Seagate продаёт 3,5-дюймовые жёсткие диски ёмкостью 20 ТБ, созданные с помощью магнитной записи с подогревом (HAMR). Она обеспечивает высокую плотность записи данных, а также делает диск быстрее и энергоэффективнее. Компания возлагает большие надежды на эту технологию: считает, что она позволит увеличивать ёмкость жёстких дисков на 20% в год.
Также в Seagate считают, что жёсткие диски в будущем всё равно будут дешевле твердотельных накопителей, несмотря на растущую сложность в изготовлении.