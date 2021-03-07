Названы сроки начала продаж жёстких дисков на 100 ТБ

Сейчас Seagate продаёт 3,5-дюймовые жёсткие диски ёмкостью 20 ТБ, созданные с помощью магнитной записи с подогревом (HAMR). Она обеспечивает высокую плотность записи данных, а также делает диск быстрее и энергоэффективнее. Компания возлагает большие надежды на эту технологию: считает, что она позволит увеличивать ёмкость жёстких дисков на 20% в год.

Также в Seagate считают, что жёсткие диски в будущем всё равно будут дешевле твердотельных накопителей, несмотря на растущую сложность в изготовлении.