Названы сроки начала производства еды «из воздуха»

Продукт в виде порошка производится из почвенных бактерий, которые питаются водородом, отделяемым от воды электричеством. Если это электричество добывать с помощью солнца и ветра, то можно вообще проводить еду с почти нулевым выбросом парниковых газов.

Принцип производства такой: сначала при помощи электричества разбиваются молекулы водяного пара, чтобы получить водород. Затем воздух становится источником углерода для реакции. В результате размножаются бактерии, полученные из почвы. Из них можно получить вещество, насыщенное белками, жирами и углеводами.

Пока мощностей компании хватает на производство только одного килограмма порошка. Но даже этого достаточно, чтобы обеспечить семи-десяти людям суточную норму белка.

Учёные надеются, что их продукт будет скоро конкурировать с соей. Первый настоящий завод для создания порошка может появиться уже в 2025 году.