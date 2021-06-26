Названы сроки начала производства фирменных чипов Huawei

У Huawei есть дочерняя компания HiSilicon, которая ответственна за разработку микросхем. Эта компания известна процессорами Kirin для смартфонов Huawei. Однако она никогда не производила чипсеты сама — заказы выполняла тайваньская TSMC.

Теперь же из-за санкций США Huawei лишилась доступа к производственным мощностям бывшего партнёра. Видимо это стало толчком для компании, чтобы войти в полупроводниковый бизнес. Создание предприятия Huawei обсуждает с 2019 года. Сейчас в Ухане уже есть Huawei Wuhan Research Center, который занимается исследованиями и разработками.