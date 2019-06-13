Названы сроки начала выдачи электронных дипломов российским студентам

В этом году новые процедуры введут 5 российских университетов. В следующем году — ещё 15, а к 2021 это число должно стать достаточно большим. Эксперты уверены, что если обеспечить электронным дипломам должный уровень защиты, то подделать их будет невозможно. Сейчас же, по данным специалистов, почти треть всех документов о высшем образовании в России имеют признаки подделки.

Помимо самого диплома, в электронном виде будут представлены все достижения студента, как учебные, так и спортивные, удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. К этому цифровому портфолио будут иметь доступ работодатели. Для визуального представления будет выбран формат резюме.