Названы сроки открытия первого скоростного тоннеля от Илона Маска

Впрочем, планы эти были уже давно известны. Ещё в сентябре СМИ сообщили, что тоннель планируется запустить в ноябре 2020 года. И, похоже, что сроки сорваны не будут. По крайней мере, об этом говорит сам Илон Маск. По его словам, The Boring Company завершает строительство тоннеля, и в 2020 году он будет полностью функционировать.

Loop соединит между собой новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). Пассажиров по тоннелю будут перевозить на электромобилях Tesla Model 3, Tesla Model X, а также модификации Tesla Model X Сhassis, вмещающей 16 человек. Весь путь будет занимать минуту, тогда как пешком его можно преодолеть за 15 минут.