Наука и технологии
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Названы сроки открытия первого скоростного тоннеля от Илона Маска
Под Лас-Вегасом
Осенью компания The Boring Company, основателем которой является Илон Маск (Elon Musk) начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop в Лас-Вегасе. Беспилотные электромобили смогут передвигаться по нему со скоростью до 250 километров в час. На днях Маск написал в своём Twitter-аккаунте, когда должно быть закончено строительство.
Впрочем, планы эти были уже давно известны. Ещё в сентябре СМИ сообщили, что тоннель планируется запустить в ноябре 2020 года. И, похоже, что сроки сорваны не будут. По крайней мере, об этом говорит сам Илон Маск. По его словам, The Boring Company завершает строительство тоннеля, и в 2020 году он будет полностью функционировать.
Loop соединит между собой новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). Пассажиров по тоннелю будут перевозить на электромобилях Tesla Model 3, Tesla Model X, а также модификации Tesla Model X Сhassis, вмещающей 16 человек. Весь путь будет занимать минуту, тогда как пешком его можно преодолеть за 15 минут.