Названы сроки отмены роуминга с Белоруссией

Это должно случиться не позднее сентября 2020 года. Сроки указаны в финальной версии дорожной карты, которую России уже согласовала. Подписать документ теперь должна Белоруссия.

По дорожной карте, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении отмены роуминга между двумя странами. После этого плата должна быть отменена в течение шести месяцев.

ТАСС напоминает, что перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались ещё в декабре 2018 года. Летом этого года министр связи и информатизации Белоруссии сообщил журналистам, что отмена роуминга займёт шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.