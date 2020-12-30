Названы сроки передачи гиперзвуковой ракеты «Циркон» российской армии

Как пишет «Коммерсант», серийная поставка «Цирконов» начнётся через два года. Пока эти ракеты прошли успешные запуски. Оружие запускали с фрегата «Адмирал Горшков». До сих пор идёт стадия испытаний данного комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой.

Ранее источники сообщали, что в 2021 году пройдут госиспытания «Циркона». Всего планируется семь пусков.

Напомним, президент России ранее говорил, что данная ракета может двигаться с гиперзвуковой скоростью до примерно 9 Махов. Оружие предназначено для поражения и надводных, и наземных целей. Дальность новой ракеты составляет более тысячи километров.