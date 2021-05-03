Названы сроки передачи ВМФ новейшей атомной подлодки

По словам источника, это может случиться 7 мая. На этот день назначена церемония подписания приёмо-передаточного акта «Казани». В рамках мероприятия на подлодке поднимут Андреевский флаг. Также источник рассказал, что в конце апреля атомная подводная лодка сделала контрольный выход в море.

Субмарина по время испытаний запускала крылатые Калибр» и «Оникс». В ноябре 2020 года с неё выполнили одновременный залп крылатых ракет. Применялись вертикальная пусковая установка и торпедный аппарат.

Впервые «Казань» спустили на воду 31 марта 2017 года. Заводские испытания начались в 2018 году.