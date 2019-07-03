Названы сроки полного перехода россиян на электронные паспорта

На территории России будут действовать две версии удостоверения личности: в виде пластиковой карты с чипом и цифровой вариант в защищённом приложении. В этом приложении будет храниться копия паспортных данных, цифровой профиль гражданина и его электронная подпись. Если пластиковая карта будет обязательной, то приложение можно и не устанавливать.

Сообщается, что электронные паспорта могут начать выдавать уже с июля 2020 года. Выпуск бумажных должен прекратиться в начале 2023 года. А уже к 2028 все документы гражданина будут представлены в электронном виде. Впрочем, сроки могут и сдвинуться.

Концепцию разрабатывали НИИ «Восход» и «Гознак».