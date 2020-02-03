Названы сроки поставки в армию новейших противоракетных комплексов С-500

Замминистра заявил, что новейшие противоракетные комплексы С-500 будут готовы к поставкам в войска уже в этом году. Эти системы смогут бороться с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а иногда и на среднем участке.

Ранее СМИ сообщали, что С-500 предназначен для работы на высотах, недоступных другим комплексам, — 100 километров и выше, то есть в ближнем космосе. Комплекс получит сверхдальнюю управляемую ракету 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров.

Стоит отметить, в сентябре прошлого года гендиректор «Ростеха» говорил, что во второй половине 2020 начнётся серийное производство С-500, а экспорта комплекса в ближайшие пять лет не будет.