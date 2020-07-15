Названы сроки появления первых такси без водителя в России

По его словам, первые беспилотные такси могут поехать по дорогам столицы в 2024 году. Это случится, если Министерство транспорта России вместе с другими ведомствами эффективно начнёт реализацию соответствующего плана.

Агентство ТАСС напомнило, что уже сейчас в Москве идёт тестирование более сотни беспилотных автомобилей Яндекса. Но их не могут выпускать на дороги без водителя для подстраховки.

В целом, эксперимент с беспилотниками на дорогах общего пользования начался в Москве и Татарстане в 2018 году. Список регионов, где может проводиться тестирование, расширили до Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областей и Санкт-Петербурга.