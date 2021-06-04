По мнению Чернышенко , появление 6G в России — «вопрос десяти лет». Он отметил, что сейчас Ростелеком создаёт российское оборудование для сетей технологий 5G; Одновременно с этим, как утверждает Чернышенко, в России работают над созданием оборудования и для сетей нового поколения 6G.

Также председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что появление прототипа 6G можно ожидать в течение пяти лет. Он также считает, что на рынке технология появится за десятилетие.

Напомним, в начале марта МТС запустил в Москве первую пилотную пользовательскую сеть 5G.