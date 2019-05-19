Названы сроки появления в России «умных» мусорных баков

Система, которую разрабатывает Wasteout, состоит из контейнеров с датчиками, онлайн-платформы для управления и мобильного приложения для водителей мусоровозов. Датчики фиксируют количество мусора, накопленное в контейнерах, и передают данные платформе. Та сообщает водителям, какие из баков уже наполнены. Кроме того, система может рассчитать среднюю скорость наполнения контейнеров и составить на основе этого точный план вывоза.

Как пишут «РИА Новости», при помощи «умной» технологии мусоровывозящие компании смогут увеличить выручку с каждого контейнера в среднем на 35 тысяч рублей в год.

Система Wasteout уже внедрена в 15 городах России и Белоруссии. Компания намеревается расширить её до Урала и охватить половину городов страны за ближайшие 10 лет.