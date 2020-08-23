Названы сроки принятия танка «Армата» на вооружение России

По словам Мантурова, Минобороны примет «Армату» на вооружение в конце 2020 — начале 2021 года. Сейчас танк проходит государственные испытания, и когда они завершатся, министерство получит машину.

Мантуров также рассказал, что насчитывается много экспортных заявок на танк. «Конечно же, заказчики смотрят, отслеживают, как машина испытывается, и рассчитывают на скорейшее завершение», — рассказал он.

Мантуров отметил, что на истребитель пятого поколения Су-57 тоже есть много заявок, но в первую очередь нужно обеспечить новейшей техникой российскую армию.

Напомним, Т-14 является стелс-танком, реализует в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», а также оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит».