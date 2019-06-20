Названы сроки рассмотрения закона о спецмагазинах для алкоголя и сигарет

По словам авторам законопроекта, депутата от ЛДПР, основная его задача — снизить количество спонтанных покупок сигарет и алкоголя. Причём депутат понимает, что этой мерой не «побороть» алкоголизм или табакокурение. Но пример скандинавских стран показывает, что размещение данных продуктов в специализированных магазинах и изолированных отделах сокращает объёмы их продаж.

Кроме того, многие супермаркеты уже сейчас добровольно создают специальные отделы по продаже табака, есть и отдельные магазины с алкоголем. Законопроект просто систематизирует этот процесс. Первое чтение документ пройдёт в июле. Прогнозов по окончательному принятию закона пока нет.