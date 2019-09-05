Названы сроки создания полноценного российского филиала AliExpress

По его словам, это должно случиться уже в ближайшие недели. «Фактически все вопросы финализированы, и остались чисто технические вопросы», — сообщил глава фонда.

Речь идёт о создании совместного предприятия Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ. По результатам сделки в совет директоров компании войдут представители всех нынешних акционеров. Руководить же предприятием будут два гендиректора — нынешний глава AliExpress в России и первый заместитель гендиректора Mail.ru.

Недавно «ВКонтакте», которой владеет Mail.ru Group, запустила в своём мобильном приложении сервис AliExpress, через который можно купить любые товары маркетплейса.