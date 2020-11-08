Названы сроки спуска на воду второго носителя «торпед Судного дня»

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Подлодка проекта 09851 «Хабаровск» способна нести до шести «Посейдонов». По информации источника, вывод субмарины из эллинга завода «Севмаш» запланирован на весну или лето 2021 года. После этого начнутся заводские ходовые испытания подлодки.

Напомним, первый носитель «Посейдонов» — это подводная лодка проекта 09852 «Белгород». Она была спущена на воду в апреле 2019 года. Субмарина также может нести до шести торпед. «Посейдоны» могут передвигаться на очень большой глубине и с большой скоростью. Беспилотники можно оснастить ядерными зарядами.