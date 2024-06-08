Названы сроки старта пилотируемых миссий транспортной системы Starship

По словам обозревателя ArsTechnica и автора материала о Starship Стивена Кларка, судя по всему, пилотируемые полёты начнутся не раньше «второй половины десятилетия» — 2025 года. До допуска на ракету людей предстоит ещё много кропотливой работы.

После успешного завершения четвёртого полёта SpaceX разослала сообщения по электронной почте акционерам и партнёрам о том, что успех Starship позволил добиться значительных результатов и приблизил компанию «к будущему быстрому многоразовому использованию». И благодаря этому появились данные для усовершенствования системы, поскольку SpaceX продолжает быстро развивать Starship в «полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее».

«Пройдут ещё десятки полётов Starship, прежде чем кто-то действительно заберётся внутрь посадочного аппарата Starship, и, вероятно, это произойдёт не раньше второй половины этого десятилетия. Но некоторые из других целей Starship, такие как восстановление и повторное использование всей ракеты, похоже, достижимы», — прокомментировал Кларк сообщения SpaceX.