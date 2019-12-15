Названы сроки старта продаж новой колонки с голосовым помощником «Маруся»

По словам главы компании, «колонка практически готова». Ею уже пользуются некоторые сотрудники. Начать продажи устройства Mail.Ru Group намерена в первом квартале 2020 года. Гендиректор утверждает, что цена колонки будет конкурентоспособной, но точных цифр не привёл.

По его мнению, голос — это интерфейс будущего. Уже сейчас растёт популярность платформ, поддерживающих его.

«Люди будут всё больше идти в сторону упрощения, в том числе в отношении ввода контента», — объяснил гендиректор Mail.Ru Group.

Напомним, голосового помощника «Марусю» компания начала тестировать в июне 2019 года. Он будет встроен в колонку, а также будет существовать в виде отдельного приложения. Пока все колонки на российском рынке оснащены голосовым помощником «Алиса» от конкурента Mail.Ru Group Яндекса.