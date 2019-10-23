Названы сроки внедрения боевых роботов в армии США

Среди них консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North America/Pratt & Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh. Уже до конца второго квартала 2020 финансового года два разработчика получат контракты на создание четырёх прототипов роботов. После их испытаний Армия США выберет одну компанию-победителя, которая займётся созданием лёгкого боевого робота.

Ещё в 2015 году Пентагон заявил, что из-за концентрации населения Земли в городах, военные действия в будущем будут вестись преимущественно в городской застройке. Для того, чтобы избежать больших потерь личного состава, нужно вводить специальных боевых роботов.