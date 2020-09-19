Названы сроки внедрения оплаты по лицу в московском метро

Ликсутов напомнил, что метро «переходит на новый уровень: Face Pay». Как пояснил глава департамента, технология работает так, что турникет в подземке будет просто распахиваться перед пассажиром. По мнению Ликсутова, это звучит «немножко фантастически», однако это уже ближайшее будущее.

Глава департамента отметил, что такая технология массово ещё нигде не реализована. У московского метро есть шансы стать первым в мире в этом плане.

Ликсутов сообщил, что власти активно занимаются настройкой и тестированием Face Pay. К весне 2021 года они постараются сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции.