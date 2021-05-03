Названы сроки выдачи электронных паспортов всем россиянам

По информации МВД, электронные паспорта начнут выдавать в российских регионах по мере технической готовности. Тем не менее, это должно случиться не позднее 1 июля 2023 года.

Россиян никто не будет принуждать к получению электронного паспорта. Это будет делом добровольным. На начальном этапе хотят выдать как минимум 100 тысяч электронных паспортов.

Такой документ получит вид пластиковой карты. В чипе будут храниться персональные и биометрические данные владельца. В этот список входят имя, возраст, адрес, отпечатки пальцев и изображение лица. Кроме того, в паспорте будет чип, на который можно при желании добавить электронную подпись.

В Москве электронные паспорта начнут выдавать 1 декабря 2021 года.