Наука и технологии
Сегодня 11:36
Названы сроки выхода первого российского электромобиля
Он будет стоить меньше 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга России сообщил, что сертификация первого российского серийного электромобиля Zetta находится на финальном этапе. Скоро начнётся массовое производство машины.
А точнее, в первом квартале 2020 года. О начале серийного производства главе Минпромторга обещали доложить первому.
Zetta будет выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный автомобиль с электроприводом. У машины будет всего три двери. Максимальная её скорость составит 120 км/ч. СМИ ранее сообщали, что стоимость Zetta в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей. Также глава Минпромторга говорил, что российский электромобиль получит универсальный энергоэффективный тяговый электродвигатель.
Напомним, недавно депутаты Мосгордумы приняли поправки к закону, по которому владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога.