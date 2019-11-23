Названы сроки выхода первого российского электромобиля

А точнее, в первом квартале 2020 года. О начале серийного производства главе Минпромторга обещали доложить первому.

Zetta будет выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный автомобиль с электроприводом. У машины будет всего три двери. Максимальная её скорость составит 120 км/ч. СМИ ранее сообщали, что стоимость Zetta в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей. Также глава Минпромторга говорил, что российский электромобиль получит универсальный энергоэффективный тяговый электродвигатель.

Напомним, недавно депутаты Мосгордумы приняли поправки к закону, по которому владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога.