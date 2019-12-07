Названы сроки выхода прорывных процессоров для смартфонов

По словам вице-президента TSMC, цель компании — соответствовать или превзойти закон Мура. По этому закону, количество транзисторов на кристалле интегральной схемы должно удваиваться каждые 24 месяца.

Поэтому массовое производство процессоров, выполненных по 5-нанометровой технологии, должно начаться уже во втором квартале 2020 года. Сейчас TSMC проводит заключительные испытания.

Что касается 3-нанометровых процессоров, то компания теперь планирует приблизить их выпуск. Она надеется, что к концу 2022 года пользователи уже увидят первые продукты на такой платформе.

Уменьшение размеров транзисторов делает процессоры более производительными, поэтому компании гонятся за тем, чтобы усовершенствовать технологию. Например, Huawei, если верить сетевым источникам, уже готовит к выходу платформу Kirin следующего поколения, выполненную по 5-нанометровому техпроцессу.