Названы сроки запуска искусственного солнца на Земле

Ранее китайские исследователи заявляли, что токамак будет построен до конца 2019 года. Недавно стало известно, что установка начнёт функционировать в 2020 году.

Токамак HL-2M может помочь учёным решить главную проблему термоядерного синтеза в земных условиях: до сих пор не существовало экономически эффективного способа держать горячую плазму в замкнутом пространстве и стабильном состоянии. Если исследователи всё-таки смогут решить данный вопрос при помощи HL-2M, то на Земле наконец появится мощный источник чистой энергии.