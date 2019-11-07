Названы сроки запуска оплаты по QR-коду на всей территории России

Пока система работает в тестовом режиме. Но для Банка России — это главное направление. Со следующего года оплата по QR-коду станет доступна по всей стране, в том числе в магазинах. Вероятно, даже с 1 января 2020 года.

Пока технологию проверяют несколько торговых сетей. Преимущество Системы быстрых платежей заключается в более низких, чем за карточный эквайринг, комиссиях для торговых точек. Для медицинских и образовательных услуг тариф составляет 0,4%, а для всех остальных — 0,7%.

Недавно стало известно, что Банк России оштрафовал Сбербанк за задержку с подключением к Системе быстрых платежей.