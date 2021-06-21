Названы сроки запуска сотовых сетей 6G в России

Журналист спросил Пескова, согласен ли он с тем, что прототип сети 6G появится в мире в течение пяти лет. Спецпредставитель президента ответил, что, по его мнению, действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. «По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет», — заявил он.

Также Песков рассказал, чем 6G будет отличаться от 5G. По его словам, в первую очередь скоростью. 6G позволит создавать системы дополненной реальности. Можно будет также развёртывать беспилотники в воздухе с помощью этой технологии. Тем не менее пока никто не знает, возможно ли развёртывание сети 6G в заданных параметрах.

Есть и ещё одно отличие от 5G: сети пятого поколения частично можно разворачивать на старой инфраструктуре, а 6G — нет.