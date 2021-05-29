Названы сроки запуска в России британского спутникового интернета

Также руководитель сообщил, что возможность предоставления услуг OneWeb появится уже в июле. К тому моменту количество спутников должно достичь 254. Этого будет достаточно для покрытия «земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию России».

Кроме того, представитель OneWeb пояснил, что проект будет готов к оказанию коммерческих услуг на этой территории после завершения альфа- и бета-тестирования.

В 2019 году прошло тестирование первых спутников. Тогда была зафиксирована скорость передачи данных до 400 Мбит/с с задержкой сигнала не более 40 миллисекунд.