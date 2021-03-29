Названы сроки запуска в России цифрового рубля

По его словам, это произойдёт уже осенью 2021 года. А в течение следующих двух-трёх лет цифровой рубль войдёт во внутренние расчёты страны.

В интервью RT Анатолий Аксаков рассказал, что в ближайшее время центробанк выпустит сценарий развития цифровой валюты. В конце 2021 — начале 2022 года может начаться тестирование этой формы денег.

Аксаков также объяснил, в чём заключается отличие цифрового рубля от криптовалюты. Он говорит, что риски для держателей цифровых рублей будут минимальны, потому что эмитентом является Центробанк. У цифрового рубля есть финансовое обеспечение. По сути, это будет «тот же рубль, но в цифровой форме».