Названы сроки запусков российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

По информации источников, запуск ракеты в рамках лётных испытаний состоится в сентябре. Возможно, будет проведена залповая стрельба. Источник утверждает, что «рассматривается возможность стрельбы сразу двумя ракетами по двум мишеням». Пока официального подтверждения этой информации нет.

Агентство ТАСС напомнило, что «Адмирал Горшков» впервые выстрелил ракетой «Цирконом» в начале этого года. Испытания прошли в Баренцевом море. Гиперзвуковой «Циркон» тогда пролетел более 500 километров и поразил цель на берегу. Испытательные пуски ракеты подтвердили её тактико-технические характеристики и гиперзвуковую скорость полёта.