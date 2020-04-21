Названы сроки завершения разработки универсального российского боевого робота

Как рассказал «РИА Новости» глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов, разработка и испытания роботизированной боевой платформы «Маркер» будут завершены в 2021 году.

К тому времени должны создать демонстратор в составе сразу пяти вариантов робототехнических платформ с модулями полезных нагрузок. Универсальность разработки состоит в том, что в качестве полезной нагрузки могут выступать и стрелковое оружие (пулемёт), и гранатомёт, и кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

По состоянию на осень 2019, было создано две гусеничных платформы с унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников. На первый можно установить сразу два комплекса вооружений.