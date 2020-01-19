Названы страны, чаще всего запрашивающие у Apple данные пользователей

Всего Apple получила 31 778 запросов в период с 1 января по 30 июня 2019 года. Власти требуют информацию о том, какой владелец закреплён за определёнными устройством, а также данные по клиентскому обслуживанию.

Лидерами по количеству запросов стали Германия и США. У первой их число составило 13 558, а у второй — 4796.

Что касается России, то она направила Apple 1219 запросов за полгода. Компания предоставила ответ в 82% случаев. Это равноценно тому, сколько просьб Apple в процентном соотношении удовлетворила для Германии и США.