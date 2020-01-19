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Названы страны, чаще всего запрашивающие у Apple данные пользователей
России среди них нет
На днях Apple опубликовала отчёт, из которого стало ясно, как часто компании поступают запросы на передачу пользовательских данных от властей. Как оказалось, есть страны, которые делают это намного чаще других.
Всего Apple получила 31 778 запросов в период с 1 января по 30 июня 2019 года. Власти требуют информацию о том, какой владелец закреплён за определёнными устройством, а также данные по клиентскому обслуживанию.
Лидерами по количеству запросов стали Германия и США. У первой их число составило 13 558, а у второй — 4796.
Что касается России, то она направила Apple 1219 запросов за полгода. Компания предоставила ответ в 82% случаев. Это равноценно тому, сколько просьб Apple в процентном соотношении удовлетворила для Германии и США.