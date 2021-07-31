Названы страны, которые переживут крах цивилизации с большей вероятностью

Иными словами, учёные выяснили, какие страны имеют более высокую вероятность пережить крах цивилизации. Исследователи считают, что в ближайшие десятилетия возможны значительные изменения, ведь глобальное потепление будет влиять на многие аспекты привычной жизни.

Учёные предположили, что наиболее устойчивыми окажутся Новая Зеландия, Исландия, Великобритания и Ирландия. Также в списке есть Австралия.

В целом, учёные хотели донести мысль, что глобальный порядок, который мы воспринимаем как должное, может оказаться под угрозой в течение нашей жизни из-за надвигающихся экологических, энергетических и инфраструктурных кризисов.