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Названы страны с самым быстрым 5G-интернетом
России среди них нет
Компания Opensignal проанализировала пользовательский опыт жителей разных стран по всему миру, где уже есть коммерческие сети 5G. В результате аналитики назвали государства с самым быстрым интернетом по сетям пятого поколения.
Специалисты выделили десять стран. На первом месте оказалась Саудовская Аравия. Запуск 5G в ней произошёл в июне 2019 года. Скорость скачивания там составляет 414,2 Мбит/сек.
На втором месте расположилась Южная Корея со средней скоростью скачивания 312,7 Мбит/сек. Эта страна первой в мире начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G.
Топ-3 завершает Австралия с 215,7 Мбит/сек. Далее следуют такие страны:
- Тайвань (210,2 Мбит/сек);
- Канада (178,1 Мбит/сек);
- Кувейт (171,5 Мбит/сек);
- Швейцария (150,7 Мбит/сек);
- Гонконг (142,8 Мбит/сек);
- Великобритания (133,5 Мбит/сек);
- Германия (102 Мбит/сек);
- Нидерланды (79,2 Мбит/сек);
- США (50,9 Мбит/сек).
В России пока нет коммерческой сети 5G.