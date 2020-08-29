Названы страны с самым быстрым 5G-интернетом

Специалисты выделили десять стран. На первом месте оказалась Саудовская Аравия. Запуск 5G в ней произошёл в июне 2019 года. Скорость скачивания там составляет 414,2 Мбит/сек.

На втором месте расположилась Южная Корея со средней скоростью скачивания 312,7 Мбит/сек. Эта страна первой в мире начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G.

Топ-3 завершает Австралия с 215,7 Мбит/сек. Далее следуют такие страны:

Тайвань (210,2 Мбит/сек);

Канада (178,1 Мбит/сек);

Кувейт (171,5 Мбит/сек);

Швейцария (150,7 Мбит/сек);

Гонконг (142,8 Мбит/сек);

Великобритания (133,5 Мбит/сек);

Германия (102 Мбит/сек);

Нидерланды (79,2 Мбит/сек);

США (50,9 Мбит/сек).

В России пока нет коммерческой сети 5G.