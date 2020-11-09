Названы типичные черты женщин, работающих в IT

Портрет женщины в IT таков: её зовут Екатерина, она работает инженером-тестировщиком и получила высшее техническое образование. Надо понимать, что это описание было составлено на основе самых популярных характеристик.

В основном женщины выбирают профессию в IT из-за перспективности сферы и высокой оплаты труда (38%). Большинство опрошенных считает, что обучение в вузе внесло наибольший вклад в их профессиональное развитие.

56% респонденток также рассказали, что хотя бы раз слышали утверждение, что «технологии не для девушек». Ещё 40% опрошенных заявили, что сталкивались с ситуациями, когда предпочтение при приёме на работу отдавали мужчине.