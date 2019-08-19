Названы товары, которые россияне чаще всего покупают в интернете

Больше половины — 65% — опрошенных заявили, что предпочитают покупать через интернет одежду и обувь. 63%, как это ни странно, сообщили, что покупают онлайн продукты питания, а 56% — косметику и средства личной гигиены.

Чуть меньшим спросом (53%) пользуются товары для дома и бытовая электроника (51%). Реже всего россияне покупают онлайн игрушки и ювелирные изделия.

Кроме того, оказалось, что 10% покупателей уже доверяют шопинг голосовым помощникам, а 31% планируют начать использовать эту функцию в следующем году.

Исследование Ipsos было проведено среди более чем 500 человек, которые совершили покупку в интернете «неделю назад». Опрос Kantar TNS проводился среди 2 тысяч человек.