Названы три главных медицинских достижения 2021 года

Другим важным событием стало развитие регенеративной биомедицины. С ней связано выращивание различных органов, тканей, а также создание лекарств, которые позволяют контролировать процесс обновления клеток у человека. Сейчас подобные технологии уже используются для лечения тяжёлых болезней и травм.

Наконец, это награды и открытия учёных. Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию за обнаружение рецепторов температуры и осязания. Что касается российских медиков, то они получили в 2021 году награды за «вклад в проблему борьбы с тяжёлыми онкозаболеваниями».