Названы три современных истребителя с самым большим боевым радиусом

В первую очередь автор материала упомянул Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который пока в войска не поступил. Тем не менее известно, что боевой радиус Су-57 на дозвуковой скорости равен 2064 километрам. А если говорить о сверхзвуковых скоростях, то показатель составляет 1050 километров. Но это всё равно превышает аналогичные показатели американского истребителя F-35.

На второе место поместили американский F-15, который создали ещё в 70-е годы XX века. Его боевой радиус равен 1900 километрам. Истребитель имеет 20-мм пушку M61 с боезапасом на 940 выстрелов и 11 точек подвески для ракет и бомб.

Третье место автор отдал российскому истребителю четвёртого поколения Cу-35С. Боевой радиус у него составляет 1500 километров.

Автор также упомянул некоторые самолёты, не вошедшие в топ-3. Это европейский истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 он же EF2000 и американский F-16.