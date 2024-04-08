Названы участки на теле кошки, которые никогда нельзя трогать

Нос. У кошек он отличается высокой чувствительностью. Даже слабые ароматы они чувствуют хорошо. Кроме того, на поверхности носа у этих животных находится большое количество нервных окончаний.

Лапы. На них расположены тактильные рецепторы. Благодаря им кошки оценивают текстуру поверхности, её температуру, вибрации. Также между подушечками лап находятся потовые железы. Самой чувствительной частью лап считаются подушечки.

Усы. Часто у кошек возникают дискомфорт, болезненные ощущения, стресс из-за того, что кто-то трогает их усы (вибриссы).